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Про Оби-Вана Кеноби снимут отдельный фильм

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365029_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443572-ru.html

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19 августа 2017, 11:19       Комментарии

Lucasfilm и Disney начали подготовку к съемкам фильма об одном из ключевых персонажей "Звездных войн" - джедае Оби-Ване Кеноби, сообщает Медуза со ссылкой на информированные источники The Hollywood Reporter.
В качестве режиссера фильма, по данным издания, рассматривается Стивен Долдри, трижды номинировавшийся на "Оскар". Среди работ Долдри "Часы" и "Билли Эллиот".
Переговоры с Долдри, подчеркнули источники, находятся на самой ранней стадии. Если сторонам все же удастся договориться, добавили они, то Долдри будет не только снимать фильм, но и примет участие в работе над его сценарием.
Оби-Ван Кеноби появляется во всех шести частях оригинальных "Звездных войн", снятых Джорджем Лукасом. Последний из этих фильмов - "Эпизод III. Месть ситхов" - вышел на экраны в 2005 году
В 2012 году компания Walt Disney Co. приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки киносаги. Вскоре после этого было объявлено о продолжении съемок "Звездных войн" - как фильмов, продолжающих основную линию киносаги, так и спин-оффов.
Disney и Lucasfilm также работают над фильмами об отдельных героях киносаги, первым из них должна стать лента о Хане Соло.

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