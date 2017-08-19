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ЕЭК прогнозирует рост экономической активности в Кыргызстане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365018_ee...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443571-ru.html

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19 августа 2017, 11:25       Комментарии

ЕЭК позитивно оценивает уровень экономической активности в странах ЕАЭС.
В Кыргызстане и Казахстане следует ожидать дальнейшего роста экономической активности. Такой прогноз дают аналитики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В целом же уровень экономической активности в странах ЕАЭС продолжит быть выше своих долгосрочных средних значений. Кроме того, эти индикаторы свидетельствуют о благоприятных перспективах развития государств-членов ЕАЭС в краткосрочном периоде.
Значения сводных опережающих индикаторов для Армении, Беларуси и России указывают, что экономики находятся между фазами роста и замедления экономической активности, при этом риски смещены в сторону снижения темпов роста.
Сводные совпадающие индикаторы строятся на основе данных по ВВП, при необходимости используются данные по отдельным видам экономической деятельности. Они дают оценку положения экономики относительного делового цикла. Сводные опережающие индикаторы строятся на основе специально отобранных показателей с целью формирования представления о направлении динамики изменения экономической активности в государствах-членах ЕАЭС в краткосрочной перспективе. При построении индикаторов учитываются подходы, используемые Организацией экономического сотрудничества и развития.
Текущие оценки темпов прироста ВВП в январе-июне 2017 г. к соответствующему периоду 2016 г.:
<li>Армения: +6,1% (по оценке ЕЭК);</li><li>Беларусь: +1,0% (по данным национальных статистических органов);</li><li>Казахстан: +4,2% (по оценке Министерства национальной экономики Казахстана);</li><li>Кыргызстан: +6,4% (по данным национальных статистических органов);</li><li>Россия: +1,7% (по оценке Минэкономразвития России).</li>

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