Коллегия ЕЭК распределила между странами Союза квоты на различные виды сельхозпродукции

19 августа 2017, 11:10 Комментарии

Вопросы внешнеторговых отношений и таможенного администрирования обсуждались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 18 августа.

Россия и Беларусь поделят между собой тарифную квоту на некоторые виды длиннозерного риса из Вьетнама, который планируется поставлять в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2018 году. За рис, ввезенный сверх квоты, придется заплатить 10% от таможенной пошлины, но не менее 0,03 евро за 1 кг.

В настоящее время Казахстан и Кыргызстан полностью покрывают свои потребности в рисе. В Армении в отношении таких сортов риса в 2018 году будет применяться нулевая ставка таможенных пошлин в связи с действием переходных положений, согласованных при присоединении страны к Союзу. Поэтому квота будет распределена между Беларусью и Россией. Страны получат 961 т и 9 039 т, соответственно.

Члены Коллегии ЕЭК приняли решение о распределении квот в отношении различных видов мясной и молочной продукции, ввозимых в ЕАЭС с применением пониженной ставки таможенной пошлины. В частности, Республика Беларусь получит 20 тыс. т свинины, мяса кур 10 тыс. т и мяса индейки 0,9 тыс. т. В Кыргызскую Республику будет направлено мяса крупного рогатого скота 3,5 тыс. т, свинины – 3,5 тыс. т, мяса птицы – 58 тыс. т. На Республику Казахстан придется мяса крупного рогатого скота 21 тыс. т, мяса птицы – 140 тыс. т, на Российскую Федерацию мяса крупного рогатого скота – 570 тыс. т, свинины – 430 тыс. т, мяса птицы – 364 тыс. т, молочной сыворотки – 15 тыс. т.