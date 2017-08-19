Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пятнадцать человек находятся в тяжелом состоянии после теракта в БарселонеПятнадцать человек находятся в тяжелом состоянии после теракта в БарселонеЕЭК прогнозирует рост экономической активности в КыргызстанеЕЭК прогнозирует рост экономической активности в Кыргызстане

Абулгазиев: Эффективность госуправления зависит от достойных и профессиональных кадров

Источник:
http://knews.kg/2017/08/abulga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443568-ru.html

Похожие новости

В центре Бишкека погиб мотоциклист в ДТП — кадры очевидца

Для кыргызского народа Чынгыз Айтматов – большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно - Премьер-министр КР

Сооронбай Жээнбеков: 90-летие Чынгыза Айтматова мы должны провести достойно

Для кыргызского народа Чынгыз Айтматов – большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно

Абулгазиев: Эффективность госуправления зависит от достойных и профессиональных кадров

19 августа 2017, 11:26       Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев накануне встретился со стипендиатами 11 группы проекта JDS, сообщает пресс-служба правительства.
Первый вице-премьер-министр, провожая очередных молодых госслужащих, уезжающих в Японию, напутствовал на получение качественных знаний в течении двух лет, которые в дальнейшем будут использованы на благо кыргызского государства.
"Эффективность государственного управления зависит от достойных и профессиональных кадров. Этот проект реализуется с 2007 года и на сегодня составлена 11 группа стипендиатов проекта JDS, которая отправляется на двухгодичную учебу в Японию. Мы высоко оцениваем поддержку правительства Японии в подготовке кадров Кыргызской Республики, все это способствует укреплению двусторонних отношений Кыргызстана и Японии", – сказал Мухамметкалый Абулгазиев.
Напомним, что до сегодняшнего дня по проекту JDS 161 кыргызский стипендиат прошли обучение по магистерской программе. Правительство Японии берет на себя все финансовые расходы по обучению и проживанию.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум