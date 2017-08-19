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Подозреваемого в теракте в Барселоне нашли среди убитых в Камбрильсе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365032_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443566-ru.html

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19 августа 2017, 10:55       Комментарии

Основной подозреваемый в совершении теракта в Барселоне, Мусса Укабир, назван среди пяти человек, которых полиция застрелила накануне в Камбрильсе, предотвращая второй теракт, передает Би-би-си.
Именно он арендовал минивэн, который в четверг врезался в толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны. Жертвами нападения стали по меньшей мере 13 человек, более 100 получили травмы под колесами машины.
После трагедии полиция объявила в розыск четверых, но теперь сообщила, что в бегах остается только один - 22-летний Юнес Абуякуб.
Мусса Укабир - 17-летний гражданин Испании, проживавший в городе Жирона на востоке Каталонии.
Большинство других подозреваемых - граждане Марокко.
По данным следствия, Мусса Укабир по документам брата взял в аренду две автомашины - одну он использовал для совершения теракта, а на другой скрылся. Брат Муссы утверждает, что его документы, на которые была оформлена аренда фургона, были украдены.
За день до нападения в Барселоне взрывом был разрушен жилой дом в Алканаре - прибрежном городе неподалеку от Барселоны. Полиция сообщила, что там готовили бомбы для терактов. Лишившись взрывчатки, нападавшие выбрали орудием автомобили.
подозреваемые в причастности к теракту в Барселоне
На данный момент неизвестно местонахождение единственного подозреваемого - 22-летнего Юнеса Абуякуба (крайний справа)
Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство".

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