В укрытии террористов полиция Испании нашла взрявчатку "матери Сатаны"

19 августа 2017, 10:39 Комментарии

Эксперты испанской полиции обнаружили в предполагаемом укрытии террористов следы взрывчатого вещества трипероксид ацетона, который также называют "мать Сатаны". Об этом сообщают правоохранительные органы Испании.

Как пишет издание El Pais, вещество нашли в развалинах дома, который взорвался поздно вечером в среду в муниципалитете Альканар. По мнению журналистов, этот факт подтверждает, что преступники, устроившие нападения в Барселоне и Камбрилсе, готовили более крупные теракты.

Эксперты отмечают, что три основных соединения "матери Сатаны" можно приобрести в качестве лекарственного средства. Изготовление бомб на основе трипероксида ацетона очень опасно, что и дало этому веществу такое название.

Напонмим, в среду в каталонском городе Альканаре прогремели два взрыва: первый — в нарколаборатории, где погиб один человек и семеро пострадали. Второй взрыв полностью разрушил частный дом, девять полицейских были ранены. Власти сразу связали эти происшествия с терактом в Барселоне.