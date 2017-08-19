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В укрытии террористов полиция Испании нашла взрявчатку "матери Сатаны"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-ukry...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443564-ru.html

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19 августа 2017, 10:39       Комментарии

Эксперты испанской полиции обнаружили в предполагаемом укрытии террористов следы взрывчатого вещества трипероксид ацетона, который также называют "мать Сатаны". Об этом сообщают правоохранительные органы Испании.
Как пишет издание El Pais, вещество нашли в развалинах дома, который взорвался поздно вечером в среду в муниципалитете Альканар. По мнению журналистов, этот факт подтверждает, что преступники, устроившие нападения в Барселоне и Камбрилсе, готовили более крупные теракты.
Эксперты отмечают, что три основных соединения "матери Сатаны" можно приобрести в качестве лекарственного средства. Изготовление бомб на основе трипероксида ацетона очень опасно, что и дало этому веществу такое название.
Напонмим, в среду в каталонском городе Альканаре прогремели два взрыва: первый — в нарколаборатории, где погиб один человек и семеро пострадали. Второй взрыв полностью разрушил частный дом, девять полицейских были ранены. Власти сразу связали эти происшествия с терактом в Барселоне.

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