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Новости Кыргызстана

В укрытии террористов полиция Испании нашла взрявчатку "матери Сатаны"В укрытии террористов полиция Испании нашла взрявчатку "матери Сатаны"

В Москве таксиста из Кыргызстана после ДТП обокрали пассажиры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-mosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443563-ru.html

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19 августа 2017, 10:54       Комментарии

В Москве таксиста из Кыргызстана после ДТП обокрали пассажиры, пишут российские СМИ.
"Мужчина сообщил полиции, что подвозил двоих мужчин и женщину славянской внешности. На Дмитровском шоссе его автомобиль попал в аварию. Таксист вышел, чтобы осмотреть повреждения машины, а пассажиры ушли. Вернувшись в салон, таксист обнаружил, что пропала его сумка, в которой находились 15 тысяч рублей и документы", – говорится в сообщении.
По факту кражи возбуждено уголовное дело и начато расследование, но вчера один из подозреваемых сам явился в полицию с повинной. Похитителем оказался 29-летний безработный москвич, украденные у таксиста деньги он израсходовал на личные нужды. С обвиняемого взята подписка о невыезде.

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