19 августа 2017, 10:54 Комментарии

В Москве таксиста из Кыргызстана после ДТП обокрали пассажиры, пишут российские СМИ.

"Мужчина сообщил полиции, что подвозил двоих мужчин и женщину славянской внешности. На Дмитровском шоссе его автомобиль попал в аварию. Таксист вышел, чтобы осмотреть повреждения машины, а пассажиры ушли. Вернувшись в салон, таксист обнаружил, что пропала его сумка, в которой находились 15 тысяч рублей и документы", – говорится в сообщении.

По факту кражи возбуждено уголовное дело и начато расследование, но вчера один из подозреваемых сам явился в полицию с повинной. Похитителем оказался 29-летний безработный москвич, украденные у таксиста деньги он израсходовал на личные нужды. С обвиняемого взята подписка о невыезде.