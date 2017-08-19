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Работающую в Москве горничной кыргызстанку подозревают в краже 2,6 млн рублей

Источник:
http://knews.kg/2017/08/rabota...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443562-ru.html

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19 августа 2017, 10:09       Комментарии

Сотрудники столичной полиции накануне задержали гражданку Кыргызстана, работавшую горничной в одной из квартир в доме на Ходынском бульваре. Женщина обвиняется в краже 1,4 млн рублей и $200 тыс., пишут россйисские СМИ.
С заявлением в полицию обратилась потерпевшая.
"По возвращении домой из Черногории заявительница обнаружила пропажу из сейфа с электронным замком. Общий материальный ущерб 26,5 млн рублей. По данному факту в отношении 38-летней задержанной возбуждено уголовное дело по статье "кража"", – говорится в сообщении.

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