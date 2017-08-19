Работающую в Москве горничной кыргызстанку подозревают в краже 2,6 млн рублей

19 августа 2017, 10:09 Комментарии

Сотрудники столичной полиции накануне задержали гражданку Кыргызстана, работавшую горничной в одной из квартир в доме на Ходынском бульваре. Женщина обвиняется в краже 1,4 млн рублей и $200 тыс., пишут россйисские СМИ.

С заявлением в полицию обратилась потерпевшая.

"По возвращении домой из Черногории заявительница обнаружила пропажу из сейфа с электронным замком. Общий материальный ущерб 26,5 млн рублей. По данному факту в отношении 38-летней задержанной возбуждено уголовное дело по статье "кража"", – говорится в сообщении.