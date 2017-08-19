Аналитики ЕЭК: Кыргызстане следует ожидать дальнейшего роста экономической активности

19 августа 2017, 10:24 Комментарии

По оценке аналитиков Евразийской экономической комиссии, (ЕЭК) в Казахстане и Кыргызстане следует ожидать дальнейшего роста экономической активности. Об этом говорят значения сводных совпадающих и сводных опережающих индикаторов, которые рассчитываются в ЕЭК. В целом же уровень экономической активности в странах ЕАЭС продолжит находиться выше своих потенциальных долгосрочных значений. Эти индикаторы также свидетельствуют о благоприятных перспективах развития государств—членов ЕАЭС в краткосрочном периоде. Значения сводных опережающих индикаторов для Армении, Белоруссии и России указывают, что в краткосрочной перспективе экономики этих стран могут перейти от фазы роста к замедлению экономической активности.

Сводные совпадающие индикаторы строятся на основе данных по ВВП, при необходимости используются данные по отдельным видам экономической деятельности. Они дают оценку положения экономики относительного делового цикла. Сводные опережающие индикаторы строятся на основе специально отобранных показателей с целью формирования представления о направлении динамики изменения экономической активности в государствах – членах ЕАЭС в краткосрочной перспективе. При построении индикаторов учитываются подходы, используемые Организацией экономического сотрудничества и развития.

Текущие оценки темпов прироста ВВП в январе-июне 2017 года к соответствующему периоду 2016 года: Армения +6,1% (по оценке ЕЭК), Беларусь +1,0% (по данным Белстата), Казахстан +4,2% (по оценке Министерства национальной экономики Казахстана), Кыргызстан +6,4% (по данным Нацстаткома Кыргызстана), Россия +1,7% (по оценке Минэкономразвития России).