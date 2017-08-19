Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В укрытии террористов полиция Испании нашла взрявчатку "матери Сатаны"В укрытии террористов полиция Испании нашла взрявчатку "матери Сатаны"Работающую в Москве горничной кыргызстанку подозревают в краже 2,6 млн рублейРаботающую в Москве горничной кыргызстанку подозревают в краже 2,6 млн рублей

Аналитики ЕЭК: Кыргызстане следует ожидать дальнейшего роста экономической активности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/analit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443561-ru.html

Похожие новости

В Москве таксиста из Кыргызстана после ДТП обокрали пассажиры

Работающую в Москве горничной кыргызстанку подозревают в краже 2,6 млн рублей

В 2016 году в Кыргызстане снизилось количество браков и увеличилось количество разводов

Тепло и без осадков — прогноз погоды по Кыргызстану на 19 августа

В Кыргызстане 90-летие Чынгыза Айтматова проведут на высоком уровне

19 августа 2017, 10:24       Комментарии

По оценке аналитиков Евразийской экономической комиссии, (ЕЭК) в Казахстане и Кыргызстане следует ожидать дальнейшего роста экономической активности. Об этом говорят значения сводных совпадающих и сводных опережающих индикаторов, которые рассчитываются в ЕЭК. В целом же уровень экономической активности в странах ЕАЭС продолжит находиться выше своих потенциальных долгосрочных значений. Эти индикаторы также свидетельствуют о благоприятных перспективах развития государств—членов ЕАЭС в краткосрочном периоде. Значения сводных опережающих индикаторов для Армении, Белоруссии и России указывают, что в краткосрочной перспективе экономики этих стран могут перейти от фазы роста к замедлению экономической активности.
Сводные совпадающие индикаторы строятся на основе данных по ВВП, при необходимости используются данные по отдельным видам экономической деятельности. Они дают оценку положения экономики относительного делового цикла. Сводные опережающие индикаторы строятся на основе специально отобранных показателей с целью формирования представления о направлении динамики изменения экономической активности в государствах – членах ЕАЭС в краткосрочной перспективе. При построении индикаторов учитываются подходы, используемые Организацией экономического сотрудничества и развития.
Текущие оценки темпов прироста ВВП в январе-июне 2017 года к соответствующему периоду 2016 года: Армения +6,1% (по оценке ЕЭК), Беларусь +1,0% (по данным Белстата), Казахстан +4,2% (по оценке Министерства национальной экономики Казахстана), Кыргызстан +6,4% (по данным Нацстаткома Кыргызстана), Россия +1,7% (по оценке Минэкономразвития России).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум