Водители, готовьтесь! Может измениться порядок работы сотрудников УПМ

19 августа 2017, 9:37 Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. Главное управление патрульной милиции МВД КР готовит положение, меняющее порядок работы автоинспекторов, а также пешего патруля, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан замглавы ГУПМ Ыманалы Саркулов.

По его словам, одной из причин стали недочеты в действующих правилах. Например, по закону сотрудники УПМ могут проверять документы водителей только на стационарных постах, а их в стране лишь восемь.

"В свое время эту норму неправильно скопировали из российских законов. Мы исключим этот пункт, потому что таким образом призвать граждан к правопорядку практически невозможно", - сказал замглавы ГУПМ.

Положение о новой структуре по безопасности дорожного движения находится на согласовании, сказал Саркулов. С его слов, когда правительство выдаст соответствующее постановление, ГУПМ утвердит новую инструкцию для своих сотрудников. В ней будут четко оговорены основания для остановки водителя, проверки документов и правила общения.

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