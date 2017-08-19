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Новости Кыргызстана

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В США запустят воздушные шары с неуязвимыми бактериями

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365021_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443556-ru.html

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19 августа 2017, 9:16       Комментарии

НАСА запустит воздушные шары с бактериями Bacillus xerothermodurans, которые выдерживают экстремальные условия, в частности, высокую температуру и отсутствие воды, во время полного солнечного затмения 21 августа 2017 года. Атмосферные зонды попадут в стратосферу, где температура сравнима с температурой на поверхности Марса. Ученые хотят изучить, как в таких условиях поведут себя микроорганизмы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Gizmodo.
Гигантские воздушные шары запустят в рамках Eclipse Ballooning Project, в ходе которого запланировано несколько экспериментов. Всего полетят 75 зондов, причем у 30 из них будет груз, содержащий небольшие образцы штаммов термостойких бактерий. Их поместят в конверты из алюминиевой фольги и прикрепят к внешней оболочке шаров. Бактерии поднимутся на высоту 24 километра.
Ученые считают, что данные, полученные в результате этого эксперимента, позволят предотвратить загрязнение поверхности Марса земными микроорганизмами, способными выжить в экстремальных окружающих условиях.
Сообщается, что некоторые шары оснастят камерами. Это позволит снять облака и понять особенности их формирования во время полного солнечного затмения. Кроме того, небольшие метеостанции на зондах зафиксируют изменения в атмосфере при прохождении лунной тени.

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