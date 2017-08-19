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С начала года в КР ощутимо снизились ставки по кредитам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443555-ru.html

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19 августа 2017, 9:05       Комментарии

БИШКЕК, 19 авг - Sputnik. С начала года снизились процентные ставки по кредитам в Кыргызстане, сообщает Национальный банк.
На конец декабря ставки по сомовым кредитам составляли 22,23 процента, а на 30 июня - 20,17. По инвалютным кредитам за отчетный срок ставка снизилась с 13,45 до 12,34 процента.
За это время общий объем кредитов в сомовом эквиваленте увеличился с 93,5 миллиарда до 101 миллиарда 950 миллионов.
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