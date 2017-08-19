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Ленинская райадминистрация объявила конкурс на замещение ряда должностей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443553-ru.html

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Советник президента Калыкбек Султанов освобожден от должности

Калыкбек Султанов освобожден от должности советника президента

19 августа 2017, 6:12       Комментарии

Ленинская районная администрация Бишкека объявляет конкурс на замещение ряда вакантных административных муниципальных должностей.
Как говорится в сообщении, речь идет о должностях:
- начальник муниципального территориального управления №3 - 1 единица;
- начальник муниципального территориального управления "Чон-Арык" - 1 единица;
- заместитель начальника муниципального территориального управления №3 - 1 единица;
- главный специалист отдела экономики и финансов - 2 единицы;
- ведущий специалист отдела ЖКХ, строительства и транспорта - 1 единица.
На должности могут претендовать граждане Кыргызстана старше 18 лет, не имеющие судимость. Им нужно знать ряд законов, владеть государственным и официальным языками, уметь обращаться с компьютерной и оргтехникой.

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