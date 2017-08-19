Ленинская райадминистрация объявила конкурс на замещение ряда должностей

19 августа 2017, 6:12 Комментарии

Ленинская районная администрация Бишкека объявляет конкурс на замещение ряда вакантных административных муниципальных должностей.

Как говорится в сообщении, речь идет о должностях:

- начальник муниципального территориального управления №3 - 1 единица;

- начальник муниципального территориального управления "Чон-Арык" - 1 единица;

- заместитель начальника муниципального территориального управления №3 - 1 единица;

- главный специалист отдела экономики и финансов - 2 единицы;

- ведущий специалист отдела ЖКХ, строительства и транспорта - 1 единица.

На должности могут претендовать граждане Кыргызстана старше 18 лет, не имеющие судимость. Им нужно знать ряд законов, владеть государственным и официальным языками, уметь обращаться с компьютерной и оргтехникой.