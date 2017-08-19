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Министр соцразвития и глава Арабского Союза слепых договорились о деятельности, которая будет поддерживать людей с ОВЗ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443552-ru.html

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19 августа 2017, 5:36       Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова встретилась с председателем Арабского Союза слепых, а также Арабского общества по правам человека государства Катар Халидом Али Аль-Наими. Как сообщили в пресс-службе минтруда, в ходе встречи стороны обсудили возможность двустороннего сотрудничества в области повышения качества социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для слабовидящих и слепых.
Гостей проинформировали о проводимой политике министерством в отношении людей с инвалидностью, в частности было отмечено, что в республике большое внимание уделяется улучшению различных видов реабилитации ЛОВЗ. Кроме того, в настоящее время ведомство работает над внедрением Международной классификации функционирования, направленной на новый подход в оценке здоровья ЛОВЗ. Гости также интересовались вопросами продвижения вопроса по ратификации Конвенции о правах инвалидов в Кыргызстане.
По данным министерства, в республике проживают 177 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них 29 тысяч дети до 18 лет.
Во встрече также приняли участие руководители общественных организаций, занимающиеся вопросами лиц с ограниченными возможностями здоровья: "Эр Тоштук-Возрождение", "Оказание юридической помощи лицам с инвалидностью", "Феномен", "Второе зрение", и "Кыргызской общество слепых и глухих", где каждый рассказал о своей деятельности по предоставлению услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам стороны договорились о совместной деятельности, которая будет направлена на поддержку людей с инвалидностью, а также по обмену знаниями и опытом в данной области.
Халид Али Аль-Наими также посетил глазной МСЭК г.Бишкек, ОО "Кыргызского общества слепых и глухих" и специальную общеобразовательную школу-интернат для слепых и слабовидящих.

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