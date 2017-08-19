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В Бишкеке состоялся круглый стол, посвященный общественному обсуждению проекта конституционного закона "О гражданстве"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443551-ru.html

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19 августа 2017, 3:57       Комментарии

В Бишкеке 17 августа состоялся круглый стол, посвященный общественному обсуждению проекта конституционного закона "О гражданстве". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
На круглом столе приняли участие представители Аппарата президента, Аппарата Жогорку Кенеша, министерств и ведомств, общественный фонд "Правовая клиника "Адилет", общественной организации "Юристы Ферганской долины без границ", а также международных организаций.
Проект конституционного закона был представлен представителями Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Государственной регистрационной службы.
В ходе обсуждения поступили замечания и предложения по улучшению законопроекта.
Следует отметить, что данный законопроект был разработан Межведомственной рабочей группой, образованной приказом Министерства юстиции, и направлен на приведение законодательство о гражданстве в соответствие с Конституцией Кыргызстана.

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