В Бишкеке состоялся круглый стол, посвященный общественному обсуждению проекта конституционного закона "О гражданстве"

19 августа 2017, 3:57 Комментарии

В Бишкеке 17 августа состоялся круглый стол, посвященный общественному обсуждению проекта конституционного закона "О гражданстве". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

На круглом столе приняли участие представители Аппарата президента, Аппарата Жогорку Кенеша, министерств и ведомств, общественный фонд "Правовая клиника "Адилет", общественной организации "Юристы Ферганской долины без границ", а также международных организаций.

Проект конституционного закона был представлен представителями Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Государственной регистрационной службы.

В ходе обсуждения поступили замечания и предложения по улучшению законопроекта.

Следует отметить, что данный законопроект был разработан Межведомственной рабочей группой, образованной приказом Министерства юстиции, и направлен на приведение законодательство о гражданстве в соответствие с Конституцией Кыргызстана.