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В Бишкеке состоялся круглый стол, посвященный общественному обсуждению проекта конституционного закона "О гражданстве"В Бишкеке состоялся круглый стол, посвященный общественному обсуждению проекта конституционного закона "О гражданстве"

В Октябрьском районе столицы прошло обучение для домкомов

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443550-ru.html

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19 августа 2017, 4:21       Комментарии

В зале заседаний муниципальной администрации по Октябрьскому административному району столичной мэрии прошло обучение по гражданским правам для председателей домовых комитетов района и сотрудников МТУ.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, целью прошедшего тренинга является информирование, обучение основам и правилам участия на выборах, отстаивание избирательных прав в случаях нарушений во время проведения выборов.
По окончании тренинга отличившимся участникам были вручены сертификаты.
Обучение провели представители общественного фонда "Гражданская платформа", Зульфия Турумбекова и Лола Атабаева.

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