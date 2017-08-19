В Октябрьском районе столицы прошло обучение для домкомов

19 августа 2017, 4:21 Комментарии
В зале заседаний муниципальной администрации по Октябрьскому административному району столичной мэрии прошло обучение по гражданским правам для председателей домовых комитетов района и сотрудников МТУ.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, целью прошедшего тренинга является информирование, обучение основам и правилам участия на выборах, отстаивание избирательных прав в случаях нарушений во время проведения выборов.
По окончании тренинга отличившимся участникам были вручены сертификаты.
Обучение провели представители общественного фонда "Гражданская платформа", Зульфия Турумбекова и Лола Атабаева.