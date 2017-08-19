Межведгруппа и МЧС провели оценочное обследование состояния высокогорных озер

19 августа 2017, 1:33 Комментарии

Межведомственная рабочая группа в составе специалистов Департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС, Агентства по гидрометеорологии при МЧС, Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР и ЦАИИЗ в период с 24 июля по 8 августа провели оценочные обследования состояния высокогорных озер Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областей.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, 7 августа проведено аэровизуальное обследование озер по Кыргызскому хребту восточной части Чуйской области и части хребта Тескей-Ала-Тоо в южном горном обрамлении Иссык-Кульской впадины.

На северном склоне хребта Тескей Ала-Тоо в настоящее время на большинстве озер происходит инфильтрационный процесс.

8 августа по результатам облета по Кыргызскому хребту западной части Чуйской области и Таласскому хребту на плотинах озер не имеется следов свежих просадок. Прорывов озер не ожидается.

В министерстве отметили, что в период 24-30 июля проведены наземные обследования отдельных озер по бассейнам рек Тон, Ак-Сай Тонского района. В чашах озер накопилось сравнительно мало воды, состояние озер стабильное, на момент обследования угрозы прорыва не наблюдаются.

По результатам аэровизуального и наземного обследований установлено, что состояние высокогорных озер стабильное, угрозы опасности их прорыва на момент обследования не наблюдается.

Оценочные обследования состоялись в соответствии с приказом министра Кубатбека Боронова.