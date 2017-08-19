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Межведгруппа и МЧС провели оценочное обследование состояния высокогорных озер

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443549-ru.html

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19 августа 2017, 1:33       Комментарии

Межведомственная рабочая группа в составе специалистов Департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС, Агентства по гидрометеорологии при МЧС, Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР и ЦАИИЗ в период с 24 июля по 8 августа провели оценочные обследования состояния высокогорных озер Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областей.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, 7 августа проведено аэровизуальное обследование озер по Кыргызскому хребту восточной части Чуйской области и части хребта Тескей-Ала-Тоо в южном горном обрамлении Иссык-Кульской впадины.
На северном склоне хребта Тескей Ала-Тоо в настоящее время на большинстве озер происходит инфильтрационный процесс.
8 августа по результатам облета по Кыргызскому хребту западной части Чуйской области и Таласскому хребту на плотинах озер не имеется следов свежих просадок. Прорывов озер не ожидается.
В министерстве отметили, что в период 24-30 июля проведены наземные обследования отдельных озер по бассейнам рек Тон, Ак-Сай Тонского района. В чашах озер накопилось сравнительно мало воды, состояние озер стабильное, на момент обследования угрозы прорыва не наблюдаются.
По результатам аэровизуального и наземного обследований установлено, что состояние высокогорных озер стабильное, угрозы опасности их прорыва на момент обследования не наблюдается.
Оценочные обследования состоялись в соответствии с приказом министра Кубатбека Боронова.

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