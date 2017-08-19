90% иностранцев, обратившихся о приеме в гражданство КР за последние 4 года, прибыли из Узбекистана и Таджикистана, - ГРС

19 августа 2017, 1:15 Комментарии

С 2012 по 2016 годы по вопросам гражданства Кыргызстана было рассмотрено 35 тыс. 896 ходатайств. Об этом агентству АКИpress сообщили в Департаменте регистрации населения и актов гражданского состояния. "90% иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся с ходатайством о приеме в гражданство КР, прибыли из Узбекистана и Таджикистана. Остальные 10% - граждане стран СНГ: России, Казахстана, Украины, Туркменистана, Грузии, Армении, Азербайджана и граждане дальнего зарубежья: Афганистана, Ирана, Ирака, Пакистана, Китая, Турции", - говорится в сообщении.