Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Госэкотехинспекция дала месяц предпринимателям, ведущим незаконную деятельность вдоль объездной дороги на устранение ряда нарушений (фото)Госэкотехинспекция дала месяц предпринимателям, ведущим незаконную деятельность вдоль объездной дороги на устранение ряда нарушений (фото)Для кыргызского народа Чынгыз Айтматов – большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно - Премьер-министр КРДля кыргызского народа Чынгыз Айтматов – большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно - Премьер-министр КР

План реконструкции ипподрома "Ак-Кула" готов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/plan-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443547-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр провел совещание по модернизации ипподрома "Ак-Кула"

Проект ипподрома "Ак-Кула": мест будет меньше, денег требуется больше

Премьер Жээнбеков провел совещание по модернизации ипподрома "Ак-Кула"

В Оше после реконструкции открылся парк Любви

Минкультуры: Реконструкция внутренней части Исторического музея финансируется из бюджета

18 августа 2017, 21:45       Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 августа, провел совещание по реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" в городе Бишкек. Сообщил отдел информационного обеспечения
Аппарата Правительства.
Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики Бактыбек Абдиев сообщил, что реконструкция ипподрома "Ак-Кула" в г. Бишкек начнется в 2018 году.
"План реконструкции ипподрома готов. Вопрос с финансированием решен. Осталось дождаться окончательного судебного решения, которое состоится в ближайшее время. Ипподром должен быть в собственности муниципальных властей города Бишкек, а не в частной собственности. После решения суда у нас будут все основания для начала ремонтных работ на ипподроме", — сообщил Бактыбек Абдиев. По новому проекту ипподром сможет будет рассчитан на 5500 посадочных мест. Общая сметная стоимость проекта по модернизации ипподрома "Ак-Кула" составит 650 млн сомов.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность своевременного начала работ по реконструкции и качественного выполнения всех работ.
"Учитывая возрастающий интерес среди населения, в том числе у туристов, к конноспортивным играм, модернизация ипподрома "Ак-Кула" имеет важное значение. Уверен, что после окончания всех ремонтных работ столица получит современный и удобный ипподром, которым будут гордиться горожане. Со своей стороны Правительство Кыргызской Республики окажет необходимую помощь при проведении реконструкции", – отметил Глава Правительства.
Напомним, что 29 марта 2017 года Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетил ипподром "Ак-Кула", поручив соответствующим государственным органам изучить все документы, связанные с установлением собственника стадиона, которым должна быть мэрия города и представит предложения по реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула".
Ипподром "Ак-Кула" находится в городе Бишкек на участке в 57,4 га и рассчитан на 3000 посадочных мест.
Судебное разбирательство между ОАО "Ак-Кула" и мэрией города Бишкек относительно признания прав собственности на весь имущественный комплекс ипподрома "Ак-Кула" ведутся с 2013 года.
Отдел информационного обеспечения
Аппарата Правительства Кыргызской Республики

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум