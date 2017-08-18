18 августа 2017, 21:13 Комментарии

Для кыргызского народа Чынгыз Айтматов – большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно, — сказал, Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 августа, на совещании организационного комитета по проведению 90-летия народного писателя Чынгыза Торокуловича Айтматова. На совещании присутствовали родная сестра и сын писателя. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства

Организационный комитет был организован 24 июля 2017 года распоряжением Правительства Кыргызской Республики.

На совещании был рассмотрен План мероприятий по подготовке и проведению 90-летия Айтматова. Обсуждены вопросы реализации и дополнения Плана мероприятий, в частности проведение Третьего Иссык-Кульского интеллектуального форума, организация видеозаписи выразительного чтения произведений Ч.Айтматова различными народами мира, организация туристического маршрута писателя, проведение международных театральных фестивалей и дня кино, организация музеев и выставок и других различных мероприятий.

"Вклад в мировую культуру и литературу великого писателя Чынгыза Айтматова огромен и велик. В 2018 году Чынгызу Айтматову исполнилось бы 90 лет. Отмечу, что все национальные и международные мероприятия в рамках празднования юбилея великого сына кыргызского народа должны пройти на высшем уровне" — сказал Сооронбай Жээнбеков, особо подчеркнув значимость проведения юбилейной даты писателя.

Глава Правительства Сооронбай Жээнбеков призвал членов организационного комитета и ответственных сотрудников государственных органов отнестись с ответственностью к проведению праздничных мероприятий на высоком уровне. Для реализации поставленных задач по исполнению плана мероприятий Министерству финансов Кыргызской Республики поручено предусмотреть необходимые финансовые средства.