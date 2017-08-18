ЦИК закупает увеличительные лупы

18 августа 2017, 23:27 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов объявила тендер на закупку 2,5 тыс. увеличительных луп. Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, ЦИК планирует потратить на эти цели 875 тыс. сомов.

7 августа состоялось вскрытие конкурсных заявок: 9 компаний изъявили желание участвовать в торгах.

Так, заявки подали:

- Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМУС ЛТД", предложенная сумма - 247,5 тыс. сомов,

- ОсОО "Тянь-Шань Импекс", 850 тыс. сомов,

- ОсОО "Энтриллион", 375 тыс. сомов,

- Абдыласов Жантур Айбекович, 812 тыс. сомов,

- ОсОО "Жазз Индастриз Кэйджи", 480 тыс. сомов,

- ОсОО "Харви Спектр", 360 тыс. сомов,

- ОсОО "Лайф Медикал", 435 тыс. сомов,

- ОсОО "Гарант Асептик", 302,5 тыс. сомов,

- ОсОО "КЕМЕР ГЮНСОЙ", 450 тыс. сомов.