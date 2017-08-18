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Новости Кыргызстана

Штабы по оказанию содействия к предстоящим президентским выборам продолжают свою работуШтабы по оказанию содействия к предстоящим президентским выборам продолжают свою работу

ЦИК закупает увеличительные лупы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443545-ru.html

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Органам МСУ разрешили самостоятельно закупать товары и услуг на сумму до 1 млн сомов

18 августа 2017, 23:27       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов объявила тендер на закупку 2,5 тыс. увеличительных луп. Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, ЦИК планирует потратить на эти цели 875 тыс. сомов.
7 августа состоялось вскрытие конкурсных заявок: 9 компаний изъявили желание участвовать в торгах.
Так, заявки подали:
- Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМУС ЛТД", предложенная сумма - 247,5 тыс. сомов,
- ОсОО "Тянь-Шань Импекс", 850 тыс. сомов,
- ОсОО "Энтриллион", 375 тыс. сомов,
- Абдыласов Жантур Айбекович, 812 тыс. сомов,
- ОсОО "Жазз Индастриз Кэйджи", 480 тыс. сомов,
- ОсОО "Харви Спектр", 360 тыс. сомов,
- ОсОО "Лайф Медикал", 435 тыс. сомов,
- ОсОО "Гарант Асептик", 302,5 тыс. сомов,
- ОсОО "КЕМЕР ГЮНСОЙ", 450 тыс. сомов.

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