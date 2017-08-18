Госэкотехинспекция дала месяц предпринимателям, ведущим незаконную деятельность вдоль объездной дороги на устранение ряда нарушений (фото)

18 августа 2017, 22:02 Комментарии

Госэкотехинспекция провела рейдовое мероприятие, где выявила нарушения норм пожарной и экологической безопасности, сообщили в пресс-службе госоргана.

Цель рейда была выявить незаконные объекты предпринимательства, ведущих деятельность вдоль объездной дороги в районе рынка "Дордой".

Установлено,что с южной стороны объездной дороги, на муниципальной территории без разрешительных документов, в нарушение норм пожарной и экологической безопасности действуют следующие субъекты предпринимательства:

- торговая точка по продаже соли;

- навес в легких конструкциях, покрытый камышом;

- павильон, установленный на фундаменте из камней без раствора;

- изготовление глиняных кирпичей кустарным способом;

- пункт замены масла в легких конструкциях;

- передвижной пункт (грузовой автомобиль) по заправке баллонов сжиженным газом (водитель скрылся с места не предоставив разрешительные документы);

- контейнер без хозяина;

- кафе "Шашлычная";

В Госэкотехинспекции отметили, что вдоль указанной трассы большое количество граждан ведут стихийную торговлю невзирая на опасность близости дорожного движения.

Все данные объекты не имеют необходимой документации, не соблюдаются элементарные правила безопасности (пожарная, экологическая, санитарная). Более того, вдоль трассы образовалась стихийная свалка строительного, бытового мусора и отходы жизнедеятельности животных. Также отметили, что объездная дорога имеет республиканское значение и вид стихийной торговли, антисанитарии и свалок вдоль дороги негативно влияют на облик страны.

"Данная ситуация сложилась из-за халатного бездействия органов местного самоуправления не ведущих должный контроль на вверенной им территории. В разрешении данной ситуации, со стороны Государственной инспекции по экологической и технической безопасности будут приняты все необходимые меры воздействия для устранения нарушений законодательства", - сообщили в пресс-службе.

В ходе рейда сотрудники Госэкотехинспекции дали предупреждения гражданам, ведущим незаконную предпринимательскую деятельность о недопустимости нарушений действующего законодательства и дан месячный срок на устранение вышеуказанных нарушений. Также граждане предупреждены о мерах административного воздействия в случае не исполнения предписаний Госэкотехинспекции.