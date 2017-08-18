Штабы по оказанию содействия к предстоящим президентским выборам продолжают свою работу

18 августа 2017, 22:03 Комментарии

В зале заседаний муниципальной администрации состоялось заседание Первомайского районного штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям находящихся на территории района в решении организационных, материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, заседание штаба прошло под председательством главы Первомайского административного района Аскербека Алиева.

На заседании штаба приняли участие представители ГРС, а также руководители городских, районных служб, МТУ и командиры воинских частей расположенных на территории района, руководителей высших и средних специальных учебных заведений.

По итогам совещания глава района дал поручение руководителям учебных заведений и командирам воинских частей оказать содействие Бишкекской территориальной избирательной комиссии по организации работы по голосованию студентов и военнослужащих не имеющих постоянную прописку в города Бишкек. А также оказать содействие участковым избирательным комиссиям района в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении при подготовке и проведению выборов президента 15 октября 2017 года.