Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Госэкотехинспекция дала месяц предпринимателям, ведущим незаконную деятельность вдоль объездной дороги на устранение ряда нарушений (фото)Госэкотехинспекция дала месяц предпринимателям, ведущим незаконную деятельность вдоль объездной дороги на устранение ряда нарушений (фото)

Штабы по оказанию содействия к предстоящим президентским выборам продолжают свою работу

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443543-ru.html

Похожие новости

Кушнарев: Евразийская сеть трансфера технологий обеспечит доступ к инновационным разработкам всего мира

Атамбаев поручил генпрокурору не допускать нарушений во время выборов

Генпрокурор рассказала Алмазбеку Атамбаеву о подготовке к выборам президента

Трудовое детство. Милиция задержала более 10 работающих детей на "Дордое"

На встрече с генпрокурором А.Атамбаев подчеркнул важность обеспечения надзора на всех этапах предстоящих выборов президента

18 августа 2017, 22:03       Комментарии

В зале заседаний муниципальной администрации состоялось заседание Первомайского районного штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям находящихся на территории района в решении организационных, материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента Кыргызстана.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, заседание штаба прошло под председательством главы Первомайского административного района Аскербека Алиева.
На заседании штаба приняли участие представители ГРС, а также руководители городских, районных служб, МТУ и командиры воинских частей расположенных на территории района, руководителей высших и средних специальных учебных заведений.
По итогам совещания глава района дал поручение руководителям учебных заведений и командирам воинских частей оказать содействие Бишкекской территориальной избирательной комиссии по организации работы по голосованию студентов и военнослужащих не имеющих постоянную прописку в города Бишкек. А также оказать содействие участковым избирательным комиссиям района в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении при подготовке и проведению выборов президента 15 октября 2017 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум