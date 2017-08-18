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Для кыргызского народа Чынгыз Айтматов – большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно - Премьер-министр КР

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/dlia-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443542-ru.html

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18 августа 2017, 21:34       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Для кыргызского народа Чынгыз Айтматов – большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно, — сказал Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков на совещании Организационного комитета по проведению 90-летия народного писателя Чынгыза Торокуловича Айтматова. На совещании присутствовали родная сестра и сын писателя, сообщает Отдел информационной политики Аппарата Правительства КР.
Организационный комитет был организован 24 июля 2017 года распоряжением Правительства КР.
На совещании был рассмотрен План мероприятий по подготовке и проведению 90-летия Айтматова. Обсуждены вопросы реализации и дополнения Плана мероприятий, в частности проведение Третьего Иссык-Кульского интеллектуального форума, организация видеозаписи выразительного чтения произведений Ч.Айтматова различными народами мира, организация туристического маршрута писателя, проведение международных театральных фестивалей и дня кино, организация музеев и выставок и других различных мероприятий.
"Вклад в мировую культуру и литературу великого писателя Чынгыза Айтматова огромен и велик. В 2018 году Чынгызу Айтматову исполнилось бы 90 лет. Отмечу, что все национальные и международные мероприятия в рамках празднования юбилея великого сына кыргызского народа должны пройти на высшем уровне" — сказал С.Жээнбеков, особо подчеркнув значимость проведения юбилейной даты писателя.
Глава Правительства призвал членов Организационного комитета и ответственных сотрудников государственных органов отнестись с ответственностью к проведению праздничных мероприятий на высоком уровне. Для реализации поставленных задач по исполнению плана мероприятий Министерству финансов КР поручено предусмотреть необходимые финансовые средства.

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