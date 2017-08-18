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Душераздирающее видео с ребенком — вся история конфликта

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443541-ru.html

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18 августа 2017, 21:13       Комментарии

У бабушки внука забрали силой Плачущий на видео 10-летний Акжол Орозалиев старший в семье, у него есть сестра девяти лет и пятилетний братик. Родители работали в Москве, и он с раннего детства воспитывался бабушкой по отцовской линии. Его отец Мамбетхалил Орозалиев год назад погиб в ДТП. Бабушка Анвират Орозалиева, комментируя видео, рассказала, что внук плакал и не хотел уходить с матерью.
"11 августа пришла сноха и хотела забрать его, но Акжол начал плакать и упираться. Силой его пытались засунуть в машину, но на крик сбежались соседи, и в результате внук остался со мной. Через три дня она пришла с милицией, Акжол вновь начал плакать, несмотря на это, его забрали силой", - рассказала Орозалиева.
Слово матери Мать Элия Таштутова рассказала, что была вынуждена забрать ребенка таким образом.
"После смерти мужа приехала к его родственникам, но мне даже не показали ребенка, более того, выгнали. Мои родственники тоже пытались их уговорить, я плакала перед свекровью, но ребенка мне так и не отдали. Я была вынуждена обратиться в суд", - рассказала мать.
Таштутова говорит, что не пошла бы на такие действия, если бы ей разрешили в любое время встречаться с сыном.
"До этого я была в его школе. Мы нормально с ним общались. Оказывается, бабушка плохо говорила обо мне и пугала, что умрет, если он уйдет ко мне. Она научила сына, чтобы он говорил, что не хочет жить со мной. Два дня мы вместе и счастливы", - добавила Элия.
Встать, суд идет! Решение о том, что мальчик должен жить с матерью, принял суд, рассказал пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев.
"Свекровь не отдала ребенка матери - Элии Таштутовой, поэтому женщина обратилась в суд, который вынес решение отдать Акжола ей. После этого представители местных властей и госорганов провели разъяснительную работу и передали ребенка матери", - пояснил Аширбаев.
Он добавил, что бабушке разрешено посещать ребенка в любое удобное ей время.
Как сообщили в Верховном суде, дело рассматривалось в трех инстанциях. Решение судов уже вступило в законную силу.
Минсоцразвития уполномочено заявить Сейчас мальчик живет с матерью в селе Сарай Кара-Сууйского района Ошской области, сообщила глава Управления защиты семьи и детей Министерства труда и социального развития КР Жаныл Джумабаева
"Когда ребенок сказал, что хочет остаться с матерью, братом и сестрой, бабушка объявила, что без него умрет. Поэтому, когда пришли чужие люди и милиция, из-за страха за бабушку он отказался уходить. Также соцработники изучили условия, в которых сейчас живет Акжол, они хорошие", - рассказала Джумабаева.
Чиновница считает, что ребенка нельзя забирать силой, только с его согласия.
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