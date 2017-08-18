Закрытая премьера спектакля "Ак илбирс" состоялась в Бишкеке

18 августа 2017, 21:24 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. В театре "Тунгуч" состоялся закрытый премьерный показ театральной постановки "Ак илбирс", приуроченный к Международному форуму по сохранению снежного барса, сообщили организаторы.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков В театре "Тунгуч" состоялся закрытый премьерный показ театральной постановки "Ак илбирс", приуроченный к Международному форуму по сохранению снежного барса Специальную постановку, раскрывающую взаимоотношения между человеком и природой, подготовила театральная труппа во главе с народной артисткой Кыргызстана Жамал Сейдакматовой.

"Главная идея спектакля - это гармоничное сосуществование человека с животным миром, и глубокий конфликт, нарушающий эту гармонию. Это отражение реальных проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, когда речь идет о сохранении дикой природы в целом, а также о сохранении исчезающего снежного барса и других представителей фауны", - передают организаторы слова Сейдакматовой.

С начала августа народная артистка и молодежный театр "Тунгуч" гастролировали на побережье Иссык-Куля в селах Чон-Сары-Ой, Григорьевка и культурном центре "Рух Ордо".

24 и 25 августа в Бишкеке будет проходить Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, в котором примут участие представители 12 стран ареала этого животного. Это мероприятие высокого уровня нацелено как на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса, так и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению 20 ландшафтов для снежного барса к 2020 году.

Информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан является информационным партнером предстоящего форума.

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