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Омурбека Текебаева могут не зарегистрировать кандидатом в президенты, - ЦИК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443539-ru.html

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18 августа 2017, 21:03       Комментарии

Омурбека Текебаева могут не зарегистрировать кандидатом в президенты, сообщили АКИpress в ЦИК.
Накануне ЦИК принял решение считать недействительными подписи, собранные в поддержку Омурбека Текебаева 73 из-за финансовых нарушений. Было отмечено, что сбор подписей должен производиться за счет средств избирательного фонда претендента. Однако на счету О.Текебаева средств не было.
Как пояснили агентству АКИpress в ЦИК, пока вопрос регистрации О.Текебаева в качестве кандидата не поднимался, однако, вопрос возможности его регистрации может возникнуть.
"Согласно законодательству, претенденты должны предоставить подписные листы до 26 августа. Полный комплект документов должен быть предоставлен до 1 августа. Как вы сами помните, подписи, собранные в поддержку претендента были признаны недействительными из-за финансовых нарушений. Скорее всего, представители претендента будут обжаловать это решение ЦИК, но пока у нас такой информации нет. И вопрос регистрации О.Текебаева кандидатом в президенты не поднимался", - сказали в Центризбиркоме.

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