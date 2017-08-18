Омурбека Текебаева могут не зарегистрировать кандидатом в президенты, - ЦИК

18 августа 2017, 21:03 Комментарии

Омурбека Текебаева могут не зарегистрировать кандидатом в президенты, сообщили АКИpress в ЦИК.

Накануне ЦИК принял решение считать недействительными подписи, собранные в поддержку Омурбека Текебаева 73 из-за финансовых нарушений. Было отмечено, что сбор подписей должен производиться за счет средств избирательного фонда претендента. Однако на счету О.Текебаева средств не было.

Как пояснили агентству АКИpress в ЦИК, пока вопрос регистрации О.Текебаева в качестве кандидата не поднимался, однако, вопрос возможности его регистрации может возникнуть.

"Согласно законодательству, претенденты должны предоставить подписные листы до 26 августа. Полный комплект документов должен быть предоставлен до 1 августа. Как вы сами помните, подписи, собранные в поддержку претендента были признаны недействительными из-за финансовых нарушений. Скорее всего, представители претендента будут обжаловать это решение ЦИК, но пока у нас такой информации нет. И вопрос регистрации О.Текебаева кандидатом в президенты не поднимался", - сказали в Центризбиркоме.