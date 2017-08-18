Акжол, которого насильно забрали у бабушки, сообщил сотрудникам Минсоцразвития, что хочет жить с мамой

18 августа 2017, 20:47 Комментарии

Сотрудники отдела поддержки семьи и детей Управления социального развития Кара-Кульжинского и Кара-Суйского района 17 августа посетили мальчика Акжола, которого насильно забрали у бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

В ходе беседы сам Акжол сказал, что желает жить с матерью Э.Таштутовой, родным братом 5-летним Адильханом и 9-летней сестрой Аидой.

На вопрос, почему он повел себя таким образом, Акжол ответил, что бабушка говорила, если он от нее уйдет, то она не выдержит и умрет. Сотрудники министерства отметили, что мама мальчика Эля Таштутова не против, чтобы дети общались с бабушкой.

Начальник управления Жаныл Джумабаева добавила, что есть решение суда, чтобы ребенка передали матери.

"Как нам стало известно, мама Акжола несколько лет находилась в трудовой миграции и в это время мальчика воспитывала бабушка со стороны отца. Было несколько попыток, чтобы забрать ребенка, однако свекровь не хотела отдавать ребенка родной матери. Поэтому ей пришлось обратиться в суд. Сейчас мама проживает в Кара-Суйском районе, занимается частным предпринимательством. У нее есть возможность воспитывать детей самостоятельно. Следует отметить, что по законодательству братья и сестры должны жить вместе, в биологических семьях", - отметила она.