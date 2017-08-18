18 августа 2017, 20:01 Комментарии

В 2016 году в Кыргызстане снизилось количество браков и увеличилось количество разводов. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

В прошлом году было заключено 47 тыс. 837 браков, что на 8% ниже показателя 2015 года (52 тыс. 43 брака). В последние 5 лет ежегодно заключалось не менее 52 тыс. браков.

Показатель разводов за этот период составил 9 тыс. 102 и вырос на 5,9%.

Как сообщает Нацстатком, около трети разводов приходится на пары, состоявшие в браке менее 5 лет, и их доля в общем числе расторгаемых браков ежегодно увеличивается.

<table border="1"> <tr> <td> Годы

</td> <td> Число

</td> <td> На 1000 населения

</td> </tr> <tr> <td> браков

</td> <td> разводов

</td> <td> браков

</td> <td> разводов

</td> </tr> <tr> <td> 2012

</td> <td> 55176

</td> <td> 8698

</td> <td> 9,8

</td> <td> 1,6

</td> </tr> <tr> <td> 2013

</td> <td> 53578

</td> <td> 9052

</td> <td> 9,4

</td> <td> 1,6

</td> </tr> <tr> <td> 2014

</td> <td> 54942

</td> <td> 9235

</td> <td> 9,4

</td> <td> 1,6

</td> </tr> <tr> <td> 2015

</td> <td> 52043

</td> <td> 8588

</td> <td> 8,7

</td> <td> 1,4

</td> </tr> <tr> <td> 2016

</td> <td> 47837

</td> <td> 9102

</td> <td> 7,9

</td> <td> 1,5

</td> </tr> </table>