18 августа 2017, 20:01 Комментарии
В 2016 году в Кыргызстане снизилось количество браков и увеличилось количество разводов. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.
В прошлом году было заключено 47 тыс. 837 браков, что на 8% ниже показателя 2015 года (52 тыс. 43 брака). В последние 5 лет ежегодно заключалось не менее 52 тыс. браков.
Показатель разводов за этот период составил 9 тыс. 102 и вырос на 5,9%.
Как сообщает Нацстатком, около трети разводов приходится на пары, состоявшие в браке менее 5 лет, и их доля в общем числе расторгаемых браков ежегодно увеличивается.
<table border="1"> <tr> <td> Годы
</td> <td> Число
</td> <td> На 1000 населения
</td> </tr> <tr> <td> браков
</td> <td> разводов
</td> <td> браков
</td> <td> разводов
</td> </tr> <tr> <td> 2012
</td> <td> 55176
</td> <td> 8698
</td> <td> 9,8
</td> <td> 1,6
</td> </tr> <tr> <td> 2013
</td> <td> 53578
</td> <td> 9052
</td> <td> 9,4
</td> <td> 1,6
</td> </tr> <tr> <td> 2014
</td> <td> 54942
</td> <td> 9235
</td> <td> 9,4
</td> <td> 1,6
</td> </tr> <tr> <td> 2015
</td> <td> 52043
</td> <td> 8588
</td> <td> 8,7
</td> <td> 1,4
</td> </tr> <tr> <td> 2016
</td> <td> 47837
</td> <td> 9102
</td> <td> 7,9
</td> <td> 1,5
</td> </tr> </table>