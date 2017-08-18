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Тепло и без осадков — прогноз погоды по Кыргызстану на 19 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443536-ru.html

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18 августа 2017, 19:43       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. В субботу, 19 августа, в Кыргызстане осадков не ожидается, говорится на сайте Кыргызгидромета.
В Чуйской области ночная температура воздуха 11-16 градусов тепла, днем +28...+33.
В Таласской области ночью +8...+13, днем от 25 до 30 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-17 градусов со знаком "плюс", днем +29...+34.
В Нарынской области ночью +6...+11, днем воздух прогреется до 21-26 градусов.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +21...+26.
В Оше и Бишкеке ночью +14...+16, днем прогнозируется 30-32 градуса выше нуля.
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