Тепло и без осадков — прогноз погоды по Кыргызстану на 19 августа

18 августа 2017, 19:43 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. В субботу, 19 августа, в Кыргызстане осадков не ожидается, говорится на сайте Кыргызгидромета.

В Чуйской области ночная температура воздуха 11-16 градусов тепла, днем +28...+33.

В Таласской области ночью +8...+13, днем от 25 до 30 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-17 градусов со знаком "плюс", днем +29...+34.

В Нарынской области ночью +6...+11, днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +21...+26.

В Оше и Бишкеке ночью +14...+16, днем прогнозируется 30-32 градуса выше нуля.

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