Чтобы никто не умирал — замглавы ГУПМ о спецплане дорожной безопасности

18 августа 2017, 19:46 Комментарии

Видеоконференция прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По словам Саркулова, заседание Совбеза под руководством президента Алмазбека Атамбаева прошло в июле и было посвящено обеспечению безопасности на дорогах Кыргызстана. В его рамках был принят комплекс мер по улучшению дорожной безопасности.

Он предусматривает повышение ответственности виновных в ДТП на законодательном уровне, обучение детей Правилам дорожного движения в детсадах и школах, а также другие мероприятия.

Сейчас разрабатывается постановление кабмина, утверждающее этот проект.

"Работа соответствующих госорганов будет нацелена на реализацию плана. Конечный результат проекта - ноль жертв в ДТП на дорогах Кыргызстана. Такое решение принято впервые, думаю, что результаты появятся в ближайшее время", - сказал Саркулов.

Видеомост объединил площадки в Астане, Бишкеке, Сухуме, Ереване и Минске.

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