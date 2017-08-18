Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 2016 году в Кыргызстане снизилось количество браков и увеличилось количество разводовВ 2016 году в Кыргызстане снизилось количество браков и увеличилось количество разводовТепло и без осадков — прогноз погоды по Кыргызстану на 19 августаТепло и без осадков — прогноз погоды по Кыргызстану на 19 августа

Чтобы никто не умирал — замглавы ГУПМ о спецплане дорожной безопасности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443535-ru.html

Похожие новости

10:59: случай на парковке — когда внедорожник мешает всем

Туркменистан в связи с Азиадой повышает уровень безопасности

Жээнбеков: КР и РУз нужна дорожная карта экономического сотрудничества

"Дорожную карту" правительства по цифровой трансформации предлагают подготовить к 1 октябрю

ООН: ИГ по-прежнему является угрозой безопасности

18 августа 2017, 19:46       Комментарии

Видеоконференция прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
По словам Саркулова, заседание Совбеза под руководством президента Алмазбека Атамбаева прошло в июле и было посвящено обеспечению безопасности на дорогах Кыргызстана. В его рамках был принят комплекс мер по улучшению дорожной безопасности.
Он предусматривает повышение ответственности виновных в ДТП на законодательном уровне, обучение детей Правилам дорожного движения в детсадах и школах, а также другие мероприятия.
Сейчас разрабатывается постановление кабмина, утверждающее этот проект.
"Работа соответствующих госорганов будет нацелена на реализацию плана. Конечный результат проекта - ноль жертв в ДТП на дорогах Кыргызстана. Такое решение принято впервые, думаю, что результаты появятся в ближайшее время", - сказал Саркулов.
Видеомост объединил площадки в Астане, Бишкеке, Сухуме, Ереване и Минске.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум