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ЦИК проверил подписные листы Сооронбая Жээнбекова

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-prov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443534-ru.html

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18 августа 2017, 19:42       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Центризбирком КР проверил подписные листы Сооронбая Жээнбекова, сообщает пресс-служба ЦИК КР.
По ее данным, от уполномоченных представителей кандидата на должность президента КР С.Жээнбекова поступило 49 тыс 779 подписей избирателей.
Согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 762 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 3 тыс 810 подписей.
На основании заключения рабочей группы проверки подписных листов, действительными определены 45 тыс 969 подписей.

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