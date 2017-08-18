ЦИК проверил подписные листы Сооронбая Жээнбекова

18 августа 2017, 19:42 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Центризбирком КР проверил подписные листы Сооронбая Жээнбекова, сообщает пресс-служба ЦИК КР.

По ее данным, от уполномоченных представителей кандидата на должность президента КР С.Жээнбекова поступило 49 тыс 779 подписей избирателей.

Согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 762 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 3 тыс 810 подписей.

На основании заключения рабочей группы проверки подписных листов, действительными определены 45 тыс 969 подписей.