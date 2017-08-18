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Премьер-министр провел совещание по модернизации ипподрома "Ак-Кула"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443533-ru.html

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18 августа 2017, 19:25       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 18 августа провел совещание по реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула" в городе Бишкек, сообщили в пресс-службе правительства.
Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев сообщил, что реконструкция ипподрома "Ак-Кула" в Бишкеке начнется в 2018 году.
"План реконструкции ипподрома готов. Вопрос с финансированием решен. Осталось дождаться окончательного судебного решения, которое состоится в ближайшее время. Ипподром должен быть в собственности муниципальных властей города Бишкек, а не в частной собственности. После решения суда у нас будут все основания для начала ремонтных работ на ипподроме", - сообщил Бактыбек Абдиев.
По новому проекту ипподром будет рассчитан на 5500 посадочных мест. Общая сметная стоимость проекта по модернизации ипподрома "Ак-Кула" составит 650 млн сомов.
Премьер-министр подчеркнул важность своевременного начала работ по реконструкции и качественного выполнения всех работ.
"Учитывая возрастающий интерес среди населения, в том числе у туристов, к конноспортивным играм, модернизация ипподрома "Ак-Кула" имеет важное значение. Уверен, что после окончания всех ремонтных работ столица получит современный и удобный ипподром, которым будут гордиться горожане. Со своей стороны правительство окажет необходимую помощь при проведении реконструкции", - отметил глава правительства.
29 марта 2017 года Сооронбай Жээнбеков49 посетил ипподром "Ак-Кула", поручив соответствующим государственным органам изучить все документы, связанные с установлением собственника стадиона, которым должна быть мэрия города и представит предложения по реконструкции и модернизации ипподрома "Ак-Кула".
Ипподром "Ак-Кула" находится в городе Бишкек на участке в 57,4 га и рассчитан на 3000 посадочных мест.
Судебное разбирательство между ОАО "Ак-Кула" и мэрией города Бишкек относительно признания прав собственности на весь имущественный комплекс ипподрома "Ак-Кула" ведутся с 2013 года.

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