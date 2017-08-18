Абулгазиев: Эффективность госуправления зависит от достойных и профессиональных кадров

18 августа 2017, 19:19 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев сегодня встретился со стипендиатами 11 группы проекта JDS, сообщает пресс-служба правительства.

Первый вице-премьер-министр, провожая очередных молодых государственных служащих, уезжающих в Японию, напутствовал на получение качественных знаний в течении двух лет, которые в дальнейшем будут использованы на благо кыргызского государства.

"Эффективность государственного управления зависит от достойных и профессиональных кадров. Этот проект реализуется с 2007 года и на сегодня составлена 11 группа стипендиатов проекта JDS, которая отправляется на двухгодичную учебу в Японию. Мы высоко оцениваем поддержку Правительства Японии в подготовке кадров Кыргызской Республики, все это способствует укреплению двусторонних отношений Кыргызстана и Японии",- сказал Абулгазиев.

На встрече выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Ямамура Есихиро, отметив, что Япония заинтересована в поддержке сферы образования и государственного управления Кыргызстана.

Напомним, что до сегодняшнего дня по проекту JDS 161 кыргызский стипендиат прошли обучение по магистерской программе. Правительство Японии берет на себя все финансовые расходы по обучению и проживанию.