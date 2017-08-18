Некролог — Абилезим Ниязов

18 августа 2017, 18:59 Комментарии

18 августа 2017 года на 88 году жизни ушел из жизни "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики", основатель школы кыргызских дикторов, выдающийся диктор телерадио Абилезим Ниязов.

Ниязов Абилезим Орозалиевич родился 2 января 1929 года в селе Эпкин Иссык-Атинского района Чуйской области. Образование получил в сельской школе, затем продолжил обучение в 1944 году на курсах по подготовке учителей во Фрунзе.

Трудовую деятельность он начал учителем по физике и математике в средней школе села Эпкин. Начиная с 1949 года Абилезим Ниязов работал директором интерната средней школы №2 города Балыкчы. С 1952 по 54-годы работал старшим экономистом в управлении центральной статистики Кыргызской ССР.

В 1954 году Абилезим Ниязов прошел конкурс на дикторскую должность в Кыргыз радиосу и проработал здесь до 1991 года. Его красивый голос более 30 лет узнавали почти в каждой семье Кыргызстана.

Абилезим Ниязов является основателем школы кыргызских дикторов. Начиная с 1960 года на протяжении тридцати лет, он возглавлял дикторскую группу Государственного телерадиовещательного комитета, где было воспитано не одно поколение достойных дикторов.

Дикторское мастерство кыргызского радио и телевидения под руководством Абилезима Ниязова в свое время было удостоено высокой оценки легендарного диктора, народного артиста СССР Юрия Левитана.

Абилезим Ниязов долгие годы работал секретарем партийной организации Государственного телерадиовещательного комитета.

В 1964 году первым среди кыргызских дикторов был удостоен "высшей категории", одним из первых - звания "Отличник теле и радио СССР". В 1979 году одним из первых также был удостоен звания "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики". Награжден орденом "Знак почета" и медалью "За доблестный труд". Дважды награждался почетной грамотой Верховного Совета Кыргызской ССР.

Выдающиеся произведения кыргызской и мировой литературы, озвученные известным диктором, до сих пор хранятся в "Золотом фонде" Кыргызского радио.

В 1991 году Абилезим Ниязов вышел на персональный заслуженный отдых. Несмотря на свой преклонный возраст, он постоянно держал связь с молодыми дикторами телевидения и радио, делился опытом, давал советы молодым коллегам.

Абилезим Ниязов был прекрасным человеком, обладал высокой внутренней культурой. Всю свою сознательную жизнь он честно и преданно служил своему Отечеству и народу Кыргызстана. Его жизнь и трудовая деятельность является ярким примером для подрастающего поколения.

Светлая память об Абилезиме Ниязове останется в сердцах кыргызского народа.

Атамбаев А.Ш., Турсунбеков Ч.А., Жээнбеков С.Ш., Токбаева А.А., Мамыров Э.Т., Дуйшенбиев Р.С., Исаков С.Дж., Абулгазиев М.Д., Разаков Ж.П., Панкратов О.М., Султанбекова Ч.А. Ибраев С.И., Осмоналиев А.Ш., Джумакадыров Т.К., Мадумаров А.К., Сариева Э.К., Карыбаева М.А., Кудайбердиева Г.К., Казаков Т.Т., Усенов А.Т., Супаналиев Б.Т., Стамалиева Т.Т., Кудайбергенов Б.Ж., Кожомкулов К.М., Жакиев Б.Ж., Жекшеев Ж.Ж., Байжиев М.Т., Садыков Т.С., Мамытов Т.Б., Рыскулов А.Р., Табалдиев К.А., Карыпбеков И.М., Мусаев А.Ы., Бердникова Е.А.,Токтогулова Н. А., Балбаков Э.Т., Керимбаев Д.К., Слащева Т.М., Асылбашев К.Ш., Иманалиев К.О., Джаманбаева Т.К., Уралиев Т.У., Мамбетакунов М.М., Нурматова Ш.Н.