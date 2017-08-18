Сооронбай Жээнбеков: Для кыргызского народа Чынгыз Айтматов — большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно

18 августа 2017, 19:10 Комментарии

"Для кыргызского народа Чынгыз Айтматов - большая гордость, его 90-летие мы должны провести достойно", - сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 18 августа на совещании организационного комитета по проведению 90-летия народного писателя.

На совещании присутствовали родная сестра и сын писателя.

Организационный комитет был организован 24 июля 2017 года распоряжением правительства Кыргызстана.

На совещании был рассмотрен план мероприятий по подготовке и проведению 90-летия Айтматова. Обсуждены вопросы реализации и дополнения плана мероприятий, в частности проведение Третьего Иссык-Кульского интеллектуального форума, организация видеозаписи выразительного чтения произведений Ч.Айтматова различными народами мира, организация туристического маршрута писателя, проведение международных театральных фестивалей и дня кино, организация музеев и выставок и других различных мероприятий.

"Вклад в мировую культуру и литературу великого писателя Чынгыза Айтматова огромен и велик. В 2018 году Чынгызу Айтматову исполнилось бы 90 лет. Отмечу, что все национальные и международные мероприятия в рамках празднования юбилея великого сына кыргызского народа должны пройти на высшем уровне", - сказал Сооронбай Жээнбеков 49, особо подчеркнув значимость проведения юбилейной даты писателя.

Глава правительства призвал членов организационного комитета и ответственных сотрудников государственных органов отнестись с ответственностью к проведению праздничных мероприятий на высоком уровне.

Для реализации поставленных задач по исполнению плана мероприятий Министерству финансов поручено предусмотреть необходимые финансовые средства.