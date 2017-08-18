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Проект ипподрома "Ак-Кула": мест будет меньше, денег требуется больше

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443528-ru.html

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18 августа 2017, 19:03       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову представили новый проект реконструкции ипподрома "Ак-Кула" в Бишкеке, сообщила пресс-служба правительства.
Директор Госстроя Бактыбек Абдиев сообщил, что реконструкция начнется в 2018 году.
Ранее 22 мая в правительстве состоялось обсуждение проекта, по итогам которого премьер поручил доработать проект.
В новом проекте, по словам Абдиева, посадочных мест будет 5500, вместо нынешних 3000. Однако в первоначальном проекте планировалось увеличить посадочные места на трибуне до 10 тысяч.
При этом стоимость проекта по модернизации арены составит 650 миллионов сомов, рассказал глава Госстроя. Ранее же специалисты, по данным правительства, оценивали реконструкцию в 300 миллионов сомов.
"План реконструкции ипподрома готов. Вопрос с финансированием решен. Осталось дождаться окончательного судебного решения, которое состоится в ближайшее время. Ипподром должен быть в собственности муниципальных властей города Бишкек, а не в частной собственности. После решения суда у нас будут все основания для начала ремонтных работ на ипподроме", - сообщил Абдиев.
Жээнбеков подчеркнул важность своевременного начала работ по реконструкции и качественного выполнения всех работ.
"Учитывая возрастающий интерес среди населения, в том числе у туристов, к конноспортивным играм, модернизация ипподрома "Ак-Кула" имеет важное значение. Уверен, что после окончания всех ремонтных работ столица получит современный и удобный ипподром, которым будут гордиться горожане. Правительство окажет помощь", - отметил глава кабмина.
Ипподром "Ак-Кула" находится в городе Бишкек на участке в 57,4 гектаров.
Судебное разбирательство между ОАО "Ак-Кула" и мэрией города Бишкек относительно признания прав собственности на весь имущественный комплекс ипподрома "Ак-Кула" ведутся с 2013 года.
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