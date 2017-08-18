Афиша мероприятий: давай сходим?

18 августа 2017, 19:00 Комментарии

Культурно-развлекательная жизнь столицы бурлит, каждый день происходит что-то новое и интересное.

Вы не знаете, как с пользой и приятно провести выходные? K-News подобрал для вас самые интересные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Итак:

19 августа Творческое шоу "Сцена" "Сцена" — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776 (556, 705) 814571. Площадка кинотеатра "Россия", 18.00.

Выступление саксофонистки Марии Гнусиной (Тараз) Мария Гнусина — участница казахстанской группы "Домик желтого дятла". Она мультиинструменталист. В этот раз музыкант порадует зрителей игрой на саксофоне, сольно блюзово-джазовыми произведениями и импровизациями. Арт-бар "Чемодан Зусмановича", 21.00.

Цирковое шоу гигантских фонтанов "Удивительный город" Вас ждут бурые медведи, канадские лайки, обезьяны, кошки, воздушные гимнасты, акробаты, канатоходцы, иллюзионисты, клоуны. Кыргызский государственный цирк, 12.00, 16.00 (только по выходным).

Выставка изделий ручной работы Палата художественных ремесел КР приглашает на выставку лучших мастеров, где вы можете познакомиться с их творчеством и приобрести авторские работы. Аллея возле Музея изобразительных искусств города Чолпон-Аты.

Выставка "Декоративно-прикладное искусство России" Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Выставка-продажа картин Зули Есентаевой Молодая художница проводит выставку своих картин из серии "Цветы" в поддержку Ботанического сада имени Э.Гареева. Половину вырученных средств она передаст ботсаду. Кофейня Coffee (напротив стадиона имени Д.Омурзакова).

Благотворительное автошоу Active Fest В мероприятии примут участие авто- и мотоклубы Кыргызстана, Казахстана и России, танцевальные группы, диджеи города. Центр отдыха St.Tropez, 12.00.

Проект "За красной линией" Проект посвящен годовщине трагической гибели 17 молодых работниц в крупном пожаре на складе московской типографии 27 августа 2016 года. Кроме инсталляции, представлена живопись Валерия Руппеля. Выставочный зал союза художников КР "Дубовый парк" имени С.Чуйкова.

Семинар Марины Таргаковой "Счастливый или "удобный" ребенок?" Семинар рассчитан на родителей, бабушек, дедушек, педагогов, психологов, а также всех, кто сам был когда-то ребенком и кому небезынтересно, какие жизненные сценарии мы выносим из детства, а затем неосознанно строим по ним свою взрослую жизнь. Семинар поможет разобраться со страхами и ограничениями, дабы затем совершить следующий шаг — найти и исправить ошибки в собственной педагогике. Отель "Достук" (конференц-зал "Империал"), 18.00.

Занятие по йоге "Соматика. Если болит спина: истощаем примитивные рефлексы" На этом занятии вы узнаете, с помощью каких упражнений можете исправить движения и тем самым улучшить состояние своего здоровья в целом и опорно-двигательного аппарата в частности. Регистрация по телефонам: 0312540244 и 0559930071. Йога-дом "Атма", 11.30.

Latino Party В программе любимая музыка бачаты, сальсы и кизомбы, мастер-класс для начинающих, флешмоб. Кафе-бар GQ, 20.00.

Показ фильма "Вторая жизнь Уве" Уве — пожилой въедливый ворчун, достающий соседей вечными придирками. Он впадает в ярость при виде брошенного не туда мусора или неправильно припаркованной машины. Зато Уве умеет все. В доме и в гараже у него всегда идеальный порядок. Как и в мыслях. Вот только зачем ему пистолет или крюк в потолке, или пригоршня снотворного? ololohaus, 19.00.

Неделя российского кино в Кыргызстане В честь 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кыргызстаном пройдет Неделя российского кино. В Кыргызстан прибудет российская делегация в составе заслуженных артистов РФ, продюсеров и кинокритика. Кинотеатры "Манас", "Октябрь" (Бишкек), "Голубой Иссык-Куль" (Чолпон-Ата).

20 августа Фестиваль уличной еды В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы. Улица Орозбекова (между улицами Киевской и Токтогула), 18.00–23.00.