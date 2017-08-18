МЧС: Угрозы опасности прорыва высокогорных озер не наблюдается

18 августа 2017, 18:40 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Угрозы опасности прорыва высокогорных озер не наблюдается, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее информации, в соответствии с приказом главы МЧС Кубатбека Боронова, межведомственной рабочей группой в период с 24 июля по 8 августа 2017 года проведены оценочные обследования состояния высокогорных озер Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областей.

В первый день, 7 августа 2017 года проведено аэровизуальное обследование озер по Кыргызскому хребту восточной части Чуйской области и части хребта Тескей-Ала-Тоо в южном горном обрамлении Иссык-Кульской впадины.

На северном склоне хребта Тескей Ала-Тоо в настоящее время на большинстве озер происходит инфильтрационный процесс.

Во второй день, 8 августа 2017 года по результатам облета по Кыргызскому хребту западной части Чуйской области и Таласскому хребту на плотинах озер не имеется следов свежих просадок. Прорывов озер не ожидается.

Отметим, что в период 24-30 июля 2017 г. проведены наземные обследования отдельных озер по бассейнам рек Тон, Ак-Сай Тонского района. В чашах озер накопилось сравнительно мало воды, состояние озер стабильное, на момент обследования угрозы прорыва не наблюдаются.

По результатам аэровизуального и наземного обследований установлено, что состояние высокогорных озер стабильное, угрозы опасности их прорыва на момент обследования не наблюдается.