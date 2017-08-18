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МЧС: Угрозы опасности прорыва высокогорных озер не наблюдается

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/mchs-ugro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443523-ru.html

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18 августа 2017, 18:40       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Угрозы опасности прорыва высокогорных озер не наблюдается, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, в соответствии с приказом главы МЧС Кубатбека Боронова, межведомственной рабочей группой в период с 24 июля по 8 августа 2017 года проведены оценочные обследования состояния высокогорных озер Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областей.
В первый день, 7 августа 2017 года проведено аэровизуальное обследование озер по Кыргызскому хребту восточной части Чуйской области и части хребта Тескей-Ала-Тоо в южном горном обрамлении Иссык-Кульской впадины.
На северном склоне хребта Тескей Ала-Тоо в настоящее время на большинстве озер происходит инфильтрационный процесс.
Во второй день, 8 августа 2017 года по результатам облета по Кыргызскому хребту западной части Чуйской области и Таласскому хребту на плотинах озер не имеется следов свежих просадок. Прорывов озер не ожидается.
Отметим, что в период 24-30 июля 2017 г. проведены наземные обследования отдельных озер по бассейнам рек Тон, Ак-Сай Тонского района. В чашах озер накопилось сравнительно мало воды, состояние озер стабильное, на момент обследования угрозы прорыва не наблюдаются.
По результатам аэровизуального и наземного обследований установлено, что состояние высокогорных озер стабильное, угрозы опасности их прорыва на момент обследования не наблюдается.

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