День 18 Августа: Закрыли каждый четвертый гектар охотугодий

18 августа 2017, 18:37 Комментарии

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при помощи специальной разрешительной комиссии ведомства приостановило выделение квоты на добычу диких животных охотпользователям за неисполнение обязательств, изложенных в договорах, а также за отсутствие работ по охотхозяйственным мероприятиям на закрепленных охотничьих угодьях.

Фактически, на обширных территориях страны нет охоты - это около 800 тыс. гектаров угодий. Так, лицензии на отстрел животных лишены:

- ОсОО "Аргали" (согласно данным Министерства юстиции, руководителем и учредителем Субанов Жолдошбек Омуракунович), 82 203,3 гектара;

- ОсОО "Марко-Поло" (руководитель - Орозалиева Жаныл, учредители - Эралиева Шайгуль, Орозалиева Жаныл, Имакеев Бакыт, Орозалиева Чынара, Курманбаев Малик);

- ОсОО "Тоо-Чолпонбек" (руководитель - Мамытов Аскарбек Жаныбекович, учредители - Омуракунов Чынгыз Чолпонбекович, Омуракунов Мажит Мамытович, Омуракунова Жыпар Мамытовна, Аттокуров Калысбек Камбаркекович), 76 987,6 гектаров;

- ОсОО "Фелис" (руководитель и учредитель - Исмагомбетов Азамат Серекбаевич), 80 046,4 гектаров;

- ОсОО "Айбекс" (руководитель - Асаналиев Мукан, учредители - Кадралиева Гульмира Джумабековна, Асанбеков Кубанычбек, Закиров Айбек Чолпонбекович, Асаналиев Мукан), 40 152,5 гектара;

- ОсОО "Хан-Тенгри Групп" (руководитель и учредитель - Кулбаев Абдирейим Стамкулович), 115 782,0 гектара;

- ОсОО "Эльхан" (руководитель и учредитель - Жунусалиев Сагынбек Дунганович), 71 628,8 гектаров;

- ОсОО "Ашуу-Тор и Ко" (руководитель - Дыйканбаев Акылбек Казыбекович, учредители - Cыдыков Эмил Эсенгулович, Мукашев Толон Женишович, Дыйканбаев Акылбек Казиевич), 66 042,5 гектара;

- ОО "Общество любителей спортивной охоты" (руководитель - Безкоровайный Константин Анатольевич), 75 572,9 гектара;

- "Центральноазиатский охотничий клуб" (руководитель и учредитель Кутманалиев Бактыбек Жолбунович), 80 807,3 гектаров;

- Иссык-Кульское областное общество охотников и рыболовов.

В апреле прошлого года директором Госагенства стал Абдыкалык Рустамов. Раздел территории страны и передача их в аренду частным ОсОО были одна из стратегий реформирования охоты. Весной этого года депутаты Жогорку Кенеша не смогли принять закон о запрете охоты до 2025 года. Главный аргумент - охотничьи хозяйства худо бедно поддерживают экосистему и инфраструктуру на местах. Но выпадение столь больших территорий может указывать на факт коллапса новой системы - то есть ничего не изменилось...

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