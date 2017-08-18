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В Кыргызстане 90-летие Чынгыза Айтматова проведут на высоком уровнеВ Кыргызстане 90-летие Чынгыза Айтматова проведут на высоком уровнеМинтрансдор: Ремонт южной части дороги на перевале Тоо-Ашуу законченМинтрансдор: Ремонт южной части дороги на перевале Тоо-Ашуу закончен

Лавров: в основе творчества Айтматова — нравственные и духовные ценности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443519-ru.html

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18 августа 2017, 18:19       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил приветствие участникам Международного форума писателей и интеллектуалов "Айтматовские чтения за межцивилизованный диалог", сообщила пресс-служба посольства РФ в Кыргызстане.
Форум, носящий имя народного писателя Чингиза Айтматова, проходит в Бишкеке. Приветствие зачитал заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Мероприятие проводится в целях популяризации богатейшего наследия Чингиза Айтматова.
В приветствии Лаврова говорится: "Отрадно, что и сегодня богатое литературное и творческое наследие Чингиза Торекуловича, в основе которого - непреходящие нравственные и духовные ценности, вера в гуманистические начала, продолжает вдохновлять людей на поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы современности".
"На фоне турбулентной ситуации в мировых делах, сохранения старых и появления новых конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке, беспрецедентного всплеска международного терроризма особое значение приобретают усилия широкой общественности и научных кругов, направленные на упрочение доверия и взаимопонимания. Россия искренне заинтересована в скорейшем урегулировании всех кризисов, привержена формированию более справедливого и демократического полицентричного мироустройства, обеспечению уважения международного права, стремления народов самим определять свое будущее", - говорится в послании Лаврова.
Министр убежден, что результаты форума будут способствовать выработке новых идей и инициатив по преодолению существующих трудностей, дальнейшему взаимообогащению культур, внесут вклад в продвижение взаимоуважительного межцивилизационного диалога.
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