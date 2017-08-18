Лавров: в основе творчества Айтматова — нравственные и духовные ценности

18 августа 2017, 18:19 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил приветствие участникам Международного форума писателей и интеллектуалов "Айтматовские чтения за межцивилизованный диалог", сообщила пресс-служба посольства РФ в Кыргызстане.

Форум, носящий имя народного писателя Чингиза Айтматова, проходит в Бишкеке. Приветствие зачитал заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Мероприятие проводится в целях популяризации богатейшего наследия Чингиза Айтматова.

В приветствии Лаврова говорится: "Отрадно, что и сегодня богатое литературное и творческое наследие Чингиза Торекуловича, в основе которого - непреходящие нравственные и духовные ценности, вера в гуманистические начала, продолжает вдохновлять людей на поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы современности".

"На фоне турбулентной ситуации в мировых делах, сохранения старых и появления новых конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке, беспрецедентного всплеска международного терроризма особое значение приобретают усилия широкой общественности и научных кругов, направленные на упрочение доверия и взаимопонимания. Россия искренне заинтересована в скорейшем урегулировании всех кризисов, привержена формированию более справедливого и демократического полицентричного мироустройства, обеспечению уважения международного права, стремления народов самим определять свое будущее", - говорится в послании Лаврова.

Министр убежден, что результаты форума будут способствовать выработке новых идей и инициатив по преодолению существующих трудностей, дальнейшему взаимообогащению культур, внесут вклад в продвижение взаимоуважительного межцивилизационного диалога.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });