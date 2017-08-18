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Минтрансдор: Ремонт южной части дороги на перевале Тоо-Ашуу закончен

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/mintra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443518-ru.html

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Мэр Бишкека объездил строящиеся дороги

18 августа 2017, 18:17       Комментарии

На автодороге Бишкек – Ош завершено устройство сплошного асфальтобетонового покрытия с южной стороны перевала Тое-Ашуу, сообщает пресс-служба Министрества транспорта.
Всего покрыто 12 км дороги.
"В Суусамырской долине с 57 по 58 км автодороги Бишкек – Ош идет устройство второго слоя асфальтобетонного покрытия. В текущем строительном сезоне произвелен ямочный ремонт на автодороге Талас – Тараз – Суусамыр с 97 по 103 км, Кызыл-Туу – Манас Ордо 1,600км до 3 км, Талас – Бешташ с 0 по 11 км, Жергетал – Калба с 0 до16 км, Талас – Нылды – Покровка с 0 по7 км", – говорится в сообщении.

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