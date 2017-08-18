В Бишкеке завершился Международный форум "Айтматовские чтения: диалог культур"

18 августа 2017, 18:05 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке сегодня прошел Международный форум "Айтматовские чтения: диалог культур". Площадка форума собрала известных деятелей культуры, писателей и философов из Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Китая, Омана, Сирии, Ливии, Палестины, Иордании и Марокко.

Мероприятие прошло под председательством координатора Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" Вениамина Попова. На открытии форума приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, заместитель руководителя аппарата президента КР Эльвира Сариева и заместитель министра культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

В своей вступительной речи Богданов зачитал послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором говорилось о значимости культурного наследия в построении дипломатических отношений между народами и борьбе с радикальными идеями.

"Сердечно приветствую участников Международного форума писателей и интеллектуалов "Айтматовские чтения: диалог культур". Отрадно, что и сегодня богатое литературное и творческое наследие Чингиза Торекуловича, в основе которого – непреходящие нравственные и духовные ценности, вера в гуманистические начала, продолжает вдохновлять людей на поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы современности.

На фоне турбулентной ситуации в мировых делах, сохранения старых и появления новых конфликтов, прежде всего, на Ближнем Востоке, беспрецедентного всплеска международного терроризма особое значение приобретают усилия широкой общественности и научных кругов, направленные на упрочение доверия и взаимопонимания.

Россия искренне заинтересована в скорейшем урегулировании всех кризисов, привержена формированию более справедливого и демократического полицентричного мироустройства, обеспечению уважения международного права, стремления народов самим определять свое будущее.

Желаю вам плодотворной работы, интересных дискуссий и всего самого доброго", - говорится в послании главы МИД РФ.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов также передал через своих представителей речь с пожеланиями плодотворной работы в разработке новых идей в рамках данного мероприятия и отметил, что Чингиз Айтматов является явлением мировой культуры.

"От имени всего культурного сообщества Татарстана сердечно приветствую вас на форуме, посвященном творчеству выдающегося писателя Чингиза Айтматова. Он сын двух братских народов – кыргызского и татарского. Корни писателя тесно связаны с республикой. Он глубоко знал татарскую литературу, высоко ценил творчество Габдуллы Тукая и Галимджана Ибрагимова. Татарстан чтит память о Чингизе Айтматове. Его имя носит одно из старейших учебных заведений республики – Кукморская гимназия, а также улица в Казани", – говорилось в послании Минниханова.

Президент КР Алмазбек Атамбаев тоже озвучил свое приветственное слово, которое было зачтено Эльвирой Сариевой.

После официальной части мероприятия участники форума от каждой страны представили свой анализ произведений Айтматова, указав связь между мыслями, сказанными писателям много лет назад, с сегодняшними проблемами общества. Особенно были выделены темы гуманизма и феномен манкуртизма.

Эксперты признали, что Айтматов уже давно пытался предостеречь общество от проблем ведущих его к деградации в культурном, моральном, духовном и интеллектуальном планах. В этой связи сегодня необходимо на основе его философии перенаправить общественные течения в правильное русло, следуя идеи его фразы: "Самое трудное для человека - быть каждый день человеком".

Представители арабских государств были впечатлены глубиной айтматовской философии, а также его достижениями на дипломатическом и культурном поприщах, что по итогам форума было принято решение в активном порядке осуществить изначальную цель форума – применить произведения великого писателя в воспитании нового поколения и в борьбе с радикальными идеями современности.