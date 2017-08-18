В суде произошла словесная перепалка между Аидой Саляновой и прокурором

18 августа 2017, 17:51 Комментарии

Сегодня, 18 августа, в Ленинском районном суде продолжился судебный процесс по делу экс-прокурора, а ныне депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой.

Во время заседания адвокат зачитала стенограмму записи разговора Саляновой и экс-министра юстиции Жылдыз Мамбеталиевой. После она ходатайствовала о приобщении ее к материалам уголовного дела. Салянова также поддержала ходатайство, объяснив важность этой стенограммы в деле.

"Запись была сделана другими людьми в октябре, шла большая работа по поиску людей, которые могут дать показания против меня и Текебаева. У нас есть данные, что Мамбеталиева по другому делу тоже дала ложное показание. А в этом деле ее используют в грязной игре", - сказала она.

Также Салянова добавила, что она понимает, что гособвинение используют в политической игре. Однако прокурор возмутился и попросил судью сделать замечание, чтобы подсудимая говорила по существу. На что Салянова повторила, что их используют и добавила, что есть много прокуроров, которые отказались от данного дела.

Гособвинение обратилось к судье, чтобы тот остановил выступление.

"Нет, вы будете меня слушать. Я когда-нибудь давала вам незаконные поручения?" - спросила Салянова.

На что у прокуроров не нашлось ответа и после судья попросил подсудимую говорить по стенограмме.

В итоге судья удовлетворил ходатайство частично, с пометкой, что секретарь занесет стенограмму в протокол, но к делу ее приобщать не будут.

Напомним, что Салянова обвиняется в незаконном возобновлении лицензии Алексею Елисееву, приближенному сына беглого президента Курманбека Бакиева Максима.