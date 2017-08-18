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В суде произошла словесная перепалка между Аидой Саляновой и прокуроромВ суде произошла словесная перепалка между Аидой Саляновой и прокурором

Убившая мужчину камнем девушка была пьяна

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365030_yb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443513-ru.html

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18 августа 2017, 18:06       Комментарии

17 августа примерно в 16:30 в районе пересечения улиц Гоголя и Джумабекова 22-летняя девушка с особой жестокостью убила мужчину. По предварительной информации, до того, как совершить преступление, она выпивала с убитым спиртные напитки.
Затем между ними возникла ссора, после чего 22-летняя девушка, не контролируя свои действия под воздействием алкоголя, нанесла несколько ударов камнем по голове 45-летнего мужчины. Она рассказала милиционерам, что ранее с убитым не была знакома, ей предложили выпить, она не отказалась.
Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, набухание головного мозга и гематомы. От полученных травм и потери крови мужчина скончался.
Подозреваемая в преступлении была водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек. В настоящее время ведется следствие.

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