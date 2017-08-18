Сотрудники Минсоцразвития посетили мальчика, которого насильно забрали у бабушки в Кара-Кульдже

18 августа 2017, 17:39 Комментарии

Накануне сотрудники отдела поддержки семьи и детей Управления социального развития Кара-Кульджинского и Карасуйского района посетили мальчика Акжол, которого насильно забрали у бабушки. В ходе беседы, сам Акжол сказал, что желает жить с матерью Элей Таштутовой, родным братом пятилетним Адильханом и девятилетней сестрой Аидой, сообщает пресс-служба Минсоцразвития.

Акжол рассказал, что бабушка говорила, если он от нее уйдет, она не выдержит и умрет. Сотрудники министерства отметили, что мама мальчика Эля Таштутова не против, чтобы дети общались с бабушкой.

Начальник Управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева добавила, что есть решение суда, чтобы ребенка передали матери.

"Как нам стало известно, мама Акжола несколько лет находилась в трудовой миграции и в это время мальчика воспитывала бабушка со стороны отца. Было несколько попыток, чтобы забрать ребенка, однако свекровь не хотела отдавать ребенка родной матери. Поэтому ей пришлось обратиться в суд. Сейчас мама проживает в Кара-Суйском районе. Занимается частным предпринимательством. У нее есть возможность воспитывать детей самостоятельно. Следует отметить, что по законодательству братья и сестры должны жить вместе, в биологических семьях", – отметила она.