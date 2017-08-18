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Число жертв терактов в Испании увеличилось до 14

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443511-ru.html

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Атамбаев выразил соболезнования Королю Испании в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне

18 августа 2017, 17:37       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Число погибших в результате терактов в Испании возросло до 14, пишет РИА Новости со ссылкой на полицию Каталонии.
"Служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии подтвердила, что женщина, находившаяся в критическом состоянии в больнице Хуана XXIII, скончалась", — говорится в заявлении.
Накануне в Испании произошло два теракта. Ночью автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских.
Четырех террористов ликвидировали, пятый был ранен и скончался позднее. На преступниках были пояса смертников, оказавшиеся муляжами.
Ранее фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

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