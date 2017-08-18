40 абитуриентов из Кыргызстана пройдут обучение на бюджетной основе в российском вузе

18 августа 2017, 17:40 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Кабар/. Сегодня в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики состоялась встреча руководства Минсельхоза и абитуриентов, поступивших в Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I на бюджетной основе.

По данным пресс-службы ведомства, данную возможность выпускники школ Кыргызстана получили благодаря Соглашению о сотрудничестве в сфере образования и науки, которое было подписано между министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбеком Мурашевым и ректором Воронежского аграрного университета Николаем Бухтояровым в феврале текущего года.

Сообщается, что в рамках данного соглашения университет предоставит возможность обучения на бюджетной основе 40 абитуриентам из Кыргызстана по 11 направлениям. Тестирование с участием преподавателей вуза прошли в конце марта в городах Бишкек и Ош.

Кроме того, в соглашении стороны обязуются продвигать и развивать академическое и научное сотрудничество путем обмена научным и административным персоналом, студентами и аспирантами.

На встрече Мурашев поздравил студентов и родителей с поступлением в один из старейших агроуниверситетов России.

"Вы первые ласточки нашего совместного учебного проекта, целью которого является взрастить новое поколение профессиональных кадров в сфере сельского хозяйства. Мы надеемся, что наши усилия в этом направлении уже через 5 лет принесут свои положительные результаты. Я думаю, что все вы понимаете, какая ответственность на вас возлагается. Вы должны со всей ответственностью отнестись к вашей единственной задаче - получить глубокие всесторонние знания, чтобы по возвращению применить их на благо развития нашей аграрной Республики", - отметил Мурашев.

В свою очередь родители студентов и студенты также выразили глубокую признательность министру и всему министерству за уникальную возможность получить бесплатное образование в одном из лучших аграрных университетов России.