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40 абитуриентов из Кыргызстана пройдут обучение на бюджетной основе в российском вузе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/40-abitur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443510-ru.html

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18 августа 2017, 17:40       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Кабар/. Сегодня в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики состоялась встреча руководства Минсельхоза и абитуриентов, поступивших в Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I на бюджетной основе.
По данным пресс-службы ведомства, данную возможность выпускники школ Кыргызстана получили благодаря Соглашению о сотрудничестве в сфере образования и науки, которое было подписано между министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбеком Мурашевым и ректором Воронежского аграрного университета Николаем Бухтояровым в феврале текущего года.
Сообщается, что в рамках данного соглашения университет предоставит возможность обучения на бюджетной основе 40 абитуриентам из Кыргызстана по 11 направлениям. Тестирование с участием преподавателей вуза прошли в конце марта в городах Бишкек и Ош.
Кроме того, в соглашении стороны обязуются продвигать и развивать академическое и научное сотрудничество путем обмена научным и административным персоналом, студентами и аспирантами.
На встрече Мурашев поздравил студентов и родителей с поступлением в один из старейших агроуниверситетов России.
"Вы первые ласточки нашего совместного учебного проекта, целью которого является взрастить новое поколение профессиональных кадров в сфере сельского хозяйства. Мы надеемся, что наши усилия в этом направлении уже через 5 лет принесут свои положительные результаты. Я думаю, что все вы понимаете, какая ответственность на вас возлагается. Вы должны со всей ответственностью отнестись к вашей единственной задаче - получить глубокие всесторонние знания, чтобы по возвращению применить их на благо развития нашей аграрной Республики", - отметил Мурашев.
В свою очередь родители студентов и студенты также выразили глубокую признательность министру и всему министерству за уникальную возможность получить бесплатное образование в одном из лучших аграрных университетов России.

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