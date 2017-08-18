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Решение премьера оставить свой пост станет причиной внеочередного созыва депутатов Жогорку Кенеша - Зулпукаров

Источник:
http://kabar.kg/news/reshenie-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443509-ru.html

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18 августа 2017, 17:43       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Скорее всего, в парламенте состоится внеочередной созыв депутатов, на котором народные избранники выберут нового премьера. Об этом сегодня агентству "Кабар" сообщил депутат Жогорку Кенеша от партии СДПК Торобай Зулпукаров.
По его словам, на данный момент нет особой причины для отправки правительства в отставку. "Действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков выдвинут как кандидат в президенты от партии СДПК, и если он сам примет решение оставить пост, чтобы заниматься предвыборной кампанией, то тогда парламент может собираться на внеочередную сессию. Решение премьера оставить пост уже считается отставкой правительства", - сказал он.
Народный избранник отметил, что предлагать созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша могут президент КР, 1/3 депутатов Жогорку Кенеша, спикер или правительство. Для того чтобы провести внеочередное заседание парламента, нужно точно обозначать причину. Письмо должно пройти регистрацию. С момента регистрации этого письма в течение трех дней заседание должно состояться.
"Нет точной информации, что именно 21 августа состоится внеочередная сессия депутатов парламента. На сегодняшний день правительство работает в штатном режиме, премьер-министр на своем месте. В любом случае, все зависит от решения главы правительства. Потому что Конституционный закон позволяет премьер-министру участвовать в выборах с временным отстранением от должности. Но, я считаю, что будет лучше, если мы утвердим новый состав правительства, нового премьера, который полноценно будет заниматься подготовкой и проведением президентских выборов. Ведь основная работа по выборам лежит на правительстве", - сказал Зулпукаров.
Кроме этого, депутат считает, что руководитель аппарата президента Сапар Исаков сможет стать достойным премьер-министром. Если коалиция парламентского большинства выдвинет кандидатуру Исакова на пост главы кабмина, то он поддержит его, так как, по его мнению, Исаков сможет провести на посту премьер-министра много новых реформ.

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