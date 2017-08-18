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Новости Кыргызстана

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Сегодня: будет новый премьер, за пожар в Москве наказали, плюс выходной

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365023_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443508-ru.html

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